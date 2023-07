Assemblea dell’Unione per il Mediterraneo: Simona Petrucci alla presidenza della Commissione per i diritti della donna

In occasione dell’incontro di inizio legislatura della Delegazione italiana all’Assemblea parlamentare dell‘Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), la senatrice Simona Petrucci è stata designata come presidente della Commissione per i diritti della donna nei Paesi euro-mediterranei, una della cinque Commissioni istituite nell’ambito dell’Assemblea.

“Vorrei ringraziare il mio partito, Fratelli d’Italia, e i colleghi della delegazione italiana – commenta Simona Petrucci – per la fiducia e per aver pensato a me in un ruolo che rappresenta una vera e propria sfida culturale che, tutti insieme, siamo determinati a vincere. L’Ap UpM è la più antica cooperazione parlamentare mediterranea e coinvolge ben 42 parlamenti di altrettante nazioni, oltre al Parlamento europeo. Stiamo parlando di un potenziale di sviluppo incredibilmente vasto, dalla sponda nord alla sponda sud del Mediterraneo, che abbiamo il dovere di sfruttare al massimo e per il quale l’Italia è chiamata a giocare finalmente un ruolo da protagonista. Come presidente della Commissione per i diritti della donna, in rappresentanza di tutti i partner di questo organismo, intendo lavorare con impegno per riaffermare il ruolo sociale, economico, lavorativo della donna stessa all’interno della società. Un rafforzamento che non può basarsi sulla semplice necessità di uno spazio conquistato solo in virtù della mera questione di genere, ma che dovrà anche e soprattutto concentrarsi sull’accesso all’istruzione, alla cultura, al lavoro, allo sviluppo di competenze specifiche. È questa la vera chiave per riaffermare i diritti delle donne e per garantire la loro presenza qualificata e professionale in ogni ambito e in ogni scenario anche di conflitto o emergenza. Un obiettivo ambizioso, ma raggiungibile, essenziale affinché tutta l’area del Mediterraneo possa diventare un nuovo hub socioeconomico ed energetico indipendente e di portata mondiale. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro”.