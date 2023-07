Via Almirante, il Pci: “Mozione contro comunismo vuole giustificare scelta del Comune”

Grosseto. “Il Consiglio comunale di Grosseto approva la mozione presentata dal consigliere Andrea Vasellini della lista Vivarelli Colonna, una mozione presentata nel tentativo di deviare l’attenzione e coprire il grave e imperdonabile errore, o meglio l’orrore, di avere intitolato una via al gerarca fascista e mai pentito come Giorgio Almirante, corresponsabile politico della firma del Manifesto della Morte che dette il via alle stragi consumate anche sul territorio grossetano”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la segreteria del Pci della federazione di Grosseto.

“Un tentativo goffo e maldestro che mette in evidenza come la visione di una destra sempre più integralista ometta di indicare, perché nella mozione non vi è traccia, che l’unica equiparazione al nazismo che si può fare è quella al fascismo e al ventennio che ha privato la libera espressione e condotto al dramma l’intero Paese, privando i cittadini delle libertà e dei diritti che invece sono stati riconquistati dai partigiani con la Resistenza e la Liberazione – continua la nota -. Nessun riferimento al fascismo, nessuna condanna a qualcosa che è ancora presente e si sta rivitalizzando a livello nazionale e che rappresenta non un’ideologia ma, per la Costituzione e le norme successive, è un reato come affermava Sandro Pertini. Gettare fango su quei partigiani, molti dei quali comunisti, che hanno combattuto e contribuito a liberare il Paese è un ulteriore oltraggio”.

“Vasellini, come tutti gli altri, occupa un posto nelle istituzioni e deve rispettare la Costituzione, che è per prima cosa antifascista, onorare la memoria dei caduti, tra i quali, ripetiamo, molti compagni comunisti, che hanno liberato l’Italia dalla dittatura fascista e dall’invasione nazista, entrambi complici di eccidi e tragedie disseminate sul territorio nazionale. Sta nei 20 milioni di caduti russi e comunisti una differenza storica e innegabile che dimostra chi è stato dalla parte di chi voleva liberare l’Europa dagli orrori nazi – fascisti, negarlo è negare il corso della storia e voler giustificare quei fatti storici non in nome di quei valori che hanno animato la Resistenza e la Liberazione, ma per motivi prettamente economici e di dominio politico – sottolinea il Pci -. Dedichiamo a Vasellini le parole che Vittorio Foa rivolse al parlamentare missino Giorgio Pisanò in un dibattito televisivo: ‘Se avesse vinto lei io sarei ancora in prigione. Avendo vinto io, lei è senatore della Repubblica e parla qui con me’. Vasellini occupa un posto in un’istituzione perché siamo in un Paese democratico liberato da quei comunisti, sotto la bandiera del Pci, che hanno combattuto contro i nazi – fascisti anche per la sua libertà e che nel dopoguerra hanno lottato per affermare quei diritti e valori che oggi purtroppo sono messi in discussione e negati da politiche sempre più fondate su modelli che mettono al centro il profitto e non la persona e il suo diritto al lavoro, alla sanità, all’istruzione, nel rispetto di quella Costituzione nata dalla Resistenza e firmata dal comunista Terracini”.

“È in queste parole che sta l’altra differenza ed è questo che dovrebbe far riflettere Vasellini perché se è lì lo deve ai partigiani, tra le cui fila vi erano molti comunisti che hanno contribuito a consegnargli un Paese libero – termina il comunicato – e che non può e deve essere stravolta, né sprecata con un negazionismo fatto solo di parole”.