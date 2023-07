Erosione costiera, Spadi: “L’impegno della Regione prosegue senza ritardi”

Firenze. “E’ veramente importante che con l’inizio della stagione estiva la Regione abbia finanziato e completato questi interventi con l’obiettivo di consentire ai Comuni di risistemare le spiagge e di eseguire la manutenzione delle opere di difesa della costa grossetana. Quello dell’erosione costiera è uno dei temi su cui la Regione sta ponendo particolare attenzione, dato che conta oltre 400 chilometri di costa di cui quasi la metà interessati da fenomeni erosivi.

Occorre dunque che le progettazioni siano accurate, rigorose, puntuali ed esaustive, così come la Regione sta facendo con il suo Master Plan. Riuscire a salvaguardare il fondamentale patrimonio ecologico delle spiagge della nostra costa rappresenta anche una difesa dell’occupazione per molte famiglie che sull’economia del mare creano occupazione e sviluppo per il territorio.

Così Donatella Spadi, consigliera regionale del Partito Democratico, commenta la notizia della fine dei lavori finanziati dalla Regione per l’erosione costiera e che nella provincia di Grosseto ha interessato i comuni di Follonica, Scarlino, Capalbi, Orbetello e Castiglione della Pescaia.