Opere pubbliche, Dionisi: “Il Comune snobba i lavori nella scuola della frazione”

Manciano (Grosseto). “Il 29 giugno si è tenuto, in sede a Manciano, il Consiglio comunale, ancora una volta senza la diretta streaming, con interessanti argomenti all’ordine del giorno, in particolare al punto n. 2, la destinazione di un considerevole avanzo di amministrazione come da consuntivo anno 2022 (Avanzo disponibile oltre un milione e quattrocentomila euro)”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Fiorenzo Dionisi, esponente di Manciano di Azione.

“Ritengo che i cittadini debbano avere la possibilità di conoscere i contenuti degli interventi di tutti i consiglieri comunali, soprattutto quando vengono destinate risorse finanziarie pubbliche. Purtroppo questa maggioranza, vanta il primato di non garantire questo importate diritto alla comunità di Manciano – continua la nota –. Il sottoscritto, già in sede di approvazione del bilancio di previsione, aveva fatto pubblica richiesta di impegnare diverse risorse finanziarie per investimenti in opere da tanto tempo dimenticate, ma significativamente importanti per lo sviluppo economico del territorio, in particolare nella promozione delle attività propedeutiche a turismo, ambiente, storia, archeologia e cultura. Purtroppo non è stato presentato un piano dettagliato delle opere pubbliche e molto risorse dell’avanzo di amministrazione, sono state impegnate su due investimenti: uno nell’area di Poggio Foco e uno su una strada di congiungimento tra la zona termale e la frazione di Poggio Murella. Pertanto, date le caratteristiche strutturali del nostro territorio, vasto e, con ampia e diversificata viabilità rurale, il mancato dettaglio dimostra la mancanza di una visione complessiva e generale di questa significativa problematica da parte degli attuali amministratori”.

“Purtroppo, per una equa e proattiva distribuzione delle disponibilità finanziarie, la maggioranza non mette in atto le dovute azioni per conoscere le necessità del territorio; per esempio incontrando pubblicamente i cittadini di tutte le Frazioni. Sono fiducioso che questo intervento di ascolto avverrà – continua il comunicato -. Ancora una volta, malgrado tante chiacchiere da parte del sindaco e dei consiglieri di maggioranza, non ci sono, tra gli investimenti approvati, le risorse necessarie per la ristrutturazione dell’edificio scolastico di Saturnia, dove erano presenti, al momento della chiusura, 79 alunni, attualmente ospitati nella struttura del capoluogo. Ricordo che nel suddetto edificio è ubicato il Museo archeologico, attualmente chiuso. Faccio presente che molti cittadini della frazione, chiedono con forza che la struttura sia utilizzabile prima dell’inizio del prossimo anno scolastico. Pertanto, chiedo al sindaco la convocazione a breve, a Saturnia, di un Consiglio comunale aperto alla popolazione, per un’informazione certa e positiva, in merito alla problematica della riapertura delle scuole”.

“Se ancora una volta questa amministrazione deciderà di non ascoltare la cittadinanza di Saturnia sulla gestione del plesso scolastico, insieme a molti concittadini valuteremo la necessità di mettere in atto significative iniziative, atte a raggiungere l’obbiettivo. Come cittadino, ex amministratore e, attualmente, impegnato politicamente, al fine di dare soluzione ai problemi sul nostro territorio – termina la nota -, sono a disposizione degli Amministratori per valutare insieme la possibilità di produrre atti concreti, per risolvere positivamente la problematica scolastica del plesso di Saturnia”.