Ex Gelolandia, il Pd: “Il Comune metta in sicurezza l’area e acquisti la struttura”

Marina di Grosseto (Grosseto). “Vorremmo proporre al Comune di Grosseto di partecipare al bando di acquisto della struttura di Gelolandia e di metterla a disposizione dei giovani di Marina e dei turisti”.

Così Guido Donnini, segretario del circolo del Pd di Marina di Grosseto, suggerisce un intervento sull’area destinata a parco di via IV Novembre, all’angolo con via Baracca, all’amministrazione comunale.

“La struttura, privata – continua Donnini –, era una vecchia spaghetteria andata a fuoco ormai più di 30 anni fa e da allora è stata abbandonata completamente a sé stessa, seppure iscritta all’interno del centralissimo parchetto di via IV Novembre, all’angolo con via Baracca”.

La struttura privata è andata più volte all’asta senza acquirenti. Attualmente il problema della fatiscenza si è esteso non soltanto al fabbricato, ma anche al bosco limitrofo, dove diversi pini sono caduti rendendo l’area pericolosa.

“Crediamo che sia necessaria una messa in sicurezza urgente dell’area dell’ex spaghetteria attraverso un’ordinanza del sindaco – spiega Donnini –, che preveda uno sbarramento agli accessi incontrollati nell’area, oltre alla necessaria rimozione delle piante cadute e delle ramaglie dei pini“.

Attualmente infatti è possibile accedere all’area a chiunque, dato che non ci sono recinzioni che ne impediscano l’accesso.

“Il parchino di via IV Novembre dovrebbe essere il cuore dei giovani di Marina – prosegue Donnini -. Qui ci sono cresciute intere generazioni, tra i campi da tennis l’ex chiosco ‘Da Sandra e Cesare’, simbolo di più di una generazione, che attualmente ospita il modernissimo Bar ‘7&17’. Questo contesto, quasi simbolico per chi come me ha vissuto Marina di Grosseto, deve essere migliorato e reso fruibile per tutti”.

“E’ per questo motivo – conclude Donnini – che riteniamo necessario che il Comune di Grosseto si impegni nell’acquisto dell’area, rendendola ai giovani attraverso un centro funzionale aggregativo, che permetta di far rinascere nuovamente questo meraviglioso piccolo parco in pineta, a due passi sul mare, nel cuore di Marina di Grosseto”.