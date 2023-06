Sanità, Rossi: “Il Governo ha stanziato fondi, la Regione deve saperli spendere”

Grosseto. “Nel fondo sanitario nazionale, grazie all’attuale esecutivo, sono stati stanziati 7 miliardi di euro in più. I fondi aggiuntivi, quindi, possono e devono essere utilizzati dalle Regioni, come ha ricordato il Ministro della Salute Orazio Schillaci. I numeri non sono confutabili, il ‘quanto’, dunque, non è in discussione.

Il vero tema è il ‘come’ siano utilizzate queste risorse, che devono essere destinate a garantire ai cittadini un servizio sanitario adeguato e dignitoso. Troppo spesso sentiamo ricorrere il leit motiv, dalla Regione Toscana, dedicato ai fantomatici tagli fatti dal Governo alla spesa sanitaria. Basta con queste scuse: l’attuale Giunta provi almeno a spendere bene i denari in più. Ricordo che, su questo tema, l’impegno dell’esecutivo è massimo: l’aumento, a partire da settembre, di 4000 posti per accedere alle facoltà di medicina e chirurgia ne è la prova”.

Lo scrive in una nota il coordinatore regionale e deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.