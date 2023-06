Rigassificatori, Pd: “Raddoppiare misure compensative per i territori”

“Raddoppiare le misure compensative destinate dalle imprese agli enti territoriali a seguito dell’installazione di infrastrutture energetiche, che passerebbero quindi dall’1 al 2 per cento del valore complessivo dell’opera”: è quanto chiede un emendamento del Pd al Decreto Rigassificatori in discussione a Montecitorio.

“L’autosufficienza energetica del Paese è fondamentale, ma è altrettanto necessario che le comunità locali vengano adeguatamente risarcite dalla presenza di impianti di produzione di energia. Grazie a questa norma potrebbero arrivare nuove risorse per tutelare l’ambiente e garantire la crescita sostenibile dei territori interessati. Oggi queste misure riguarderebbero gli enti dell’Emilia e della Toscana in cui saranno presenti i rigassificatori, ma in futuro si tratta di benefici che potranno essere allargati a tutti i Comuni coinvolti dalla presenza di nuove infrastrutture energetiche”: dichiarano Simona Bonafè e Marco Simiani, rispettivamente capogruppo del Pd in Commissione Affari costituzionali ed Ambiente di Montecitorio.