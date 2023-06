Potere al Popolo: “Continua la crociata anti-comunista della maggioranza”

Grosseto. “Ormai è passato quasi un mese da quando questa amministrazione ha deciso d’intitolare una via ad Almirante, fucilatore di partigiani e lavoratori, con un Consiglio comunale surreale e intriso di revisionismo storico”.

A dichiararlo, in un comunicato, è l’assemblea territoriale di Potere al Popolo Grosseto.

“Oggi leggiamo che il consigliere comunale Vasellini (Lista Vivarelli Colonna Sindaco) vuol portare all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale l’equiparazione tra comunismo e fascismo, al fianco della discussione sulla variazione di bilancio, che prevede il nuovo pacchetto di privatizzazioni con la liquidazione e la vendita delle quote di partecipazione comunale della Marina di San Rocco Spa, del Coseca Spa e della Grosseto Sviluppo Srl – continua la nota -. La strategia della destra cittadina è oramai nota: distogliere l’attenzione pubblica con squallide operazioni revisioniste, mentre vengono portate avanti politiche di precarizzazione sociale e privatizzazione. Una classe politica che, come al livello nazionale, lavora per spostare risorse dalle tasche delle classi popolari a quelle dei più ricchi: niente viene fatto contro l’aumento del carovita che sta polverizzando i redditi di lavoratrici e lavoratori, contro l’aumento della precarietà e della disoccupazione, mentre si promuovono operazioni di vendita del pubblico per far arricchire i noti membri dell’élite cittadina, come è stato per lo stesso Vasellini, che ha costruito una campagna elettorale sulla privatizzazione dei litorali”.

“Noi di Potere al Popolo rivendichiamo la nostra storia, che è la storia del movimento operaio e comunista nel nostro Paese: i comunisti hanno contribuito in prima persona nella liberazione del Paese e della città di Grosseto, liberata il 15 giugno 1944, quando i battaglioni nazisti in ritirata hanno aperto il fuoco sulle mura cittadine, uccidendo sei giovani partigiani grossetani – prosegue il comunicato –; i nazisti in maremma hanno fatto stragi di lavoratori e lavoratrici su indicazione diretta di Almirante, come con gli 80 minatori di Niccioleta. I comunisti hanno contribuito a scrivere la Costituzione antifascista, ristabilendo la democrazia dove prima vigeva la feroce dittatura anti-popolare nazifascista, e su quella Costituzione tutti quelli che siedono in Consiglio comunale giurano prima di sedervisi.”

“La risoluzione del Parlamento Europeo che ha equiparato nazismo e comunismo anche con i voti di chi oggi si professa antifascista, mentre continua a votare per inviare armi usate dai battaglioni nazisti in Ucraina, dimostra il vero fondamento ideologico anti-comunista sul quale si sono costruiti 30 anni di politiche di massacro sociale contro le classi popolari – termina la nota –. Nessuna equiparazione è possibile tra chi ha lottato per un mondo fatto di giustizia sociale, libertà e dignità per tutte e tutti, e chi invece ha portato l’umanità nell’orrore della guerra e della barbarie, a cui sempre di più spinge l’intera classe politica occidentale”.