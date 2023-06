Giornata contro consumo e traffico di droga, Fratelli d’Italia: “Minaccia da estirpare”

Grosseto. “Da sempre la posizione di Fratelli d’Italia è chiara, la droga costituisce una minaccia per la salute di ogni persona, ci batteremo sempre per una vita libera dalle droghe”: è quanto affermano Simonetta Baccetti, responsabile del dipartimento regionale di Fratelli d’Italia Toscana dipendenze e terzo settore, e il presidente provinciale di Gioventù Nazionale di Grosseto, Lorenzo Lauretano.

“L’Assemblea delle Nazioni Unite ha istituito questa giornata per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fatto che il problema droga riguarda tutti e che la droga fa male. Prevenzione e informazione, rivolte in modo particolare agli adolescenti, diventano uno tra gli strumenti indispensabili per il contrasto alla droga – continua il comunicato –. Il Ddl di riforma del Codice della Strada introduce nuove misure, conosciute come ‘tolleranza zero’, restrizioni rigorose per i conducenti che risultano positivi all’uso di sostanze stupefacenti”.

“L’obiettivo del dipartimento, insieme a quello di Gioventù Nazionale Grosseto, è quello di promuovere periodicamente la distribuzione di opuscoli informativi, con la finalità di rendere tutti consapevoli, soprattutto i più giovani, degli effetti devastanti che ha sulla loro salute l’uso di sostanze stupefacenti. In città verrà fatta prossimamente la distribuzione di volantini informativi anche presso i vari gazebo di Fratelli d’Italia”, termina la nota.