“Mi manda Rai Tre”, Gori: “Pessimo servizio sul nostro mare, basta vedere i dati”

Grosseto. “Il servizio di Rai Tre sullo stato di salute dei mari che bagnano le coste maremmane ha lasciato intendere a tutti come le nostre acque non siano poi così tanto idonee alla balneazione. Ed il tutto è avvenuto pochi giorni fa, ossia all’inizio della stagione estiva”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Giacomo Gori, capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio comunale di Grosseto.

“Ma se l’obiettivo di Rai Tre era quello di denunciare situazioni critiche delle acque di balneazione, perché la scelta è ricaduta su una regione, la Toscana e, nello specifico su una provincia, quella di Grosseto? Partiamo dai dati – continua la nota –. In Italia il 95% delle acque reflue viene collettato in fognatura e depurato, il 4% viene trattato in impianti individuali, mentre circa l’1% non viene trattato. In Toscana, la percentuale delle acque reflue collettate in fognatura sale al 99%, mentre il restante 1% viene trattato in impianti individuali. Sì, è così: in Toscana viene depurato il 100% delle acque reflue che scendono a mare, Maremma compresa. Rai Tre ha sbagliato regione e pure provincia. Sarebbe dovuta andare a denunciare quell’1% di reflui non depurati che finiscono direttamente a mare e che sicuramente rappresentano un problema per altre regioni, non certo per noi. Nei cinque anni che vanno dal 2018 al 2022, da aprile a settembre di ogni anno, sono stati effettuati nel comune di Grosseto 215 campionamenti tesi a verificare la qualità delle acque di balneazione e soltanto in quattro occasioni i limiti di legge sono stati superati. Quattro volte in 5 anni; 4 campionamenti su 215, ovviamente in seguito a fenomeni temporaleschi”.

“Meritavamo quindi un’attenzione mediatica così importante da parte dell’emittente nazionale? Perché si è voluto compromettere l’immagine della Maremma grossetana colpendo uno dei settori economici più importanti e strategici del territorio come il turismo? E’ difficile dare una risposta – sottolinea Gori -. Da una parte abbiamo la TV nazionale pubblica che si preoccupa di un problema marginale, il fosso Beveraggio, anzichè denunciare, ad esempio, l’impatto dei numerosi impianti a biogas attorno a Grosseto. Dall’altra parte abbiamo invece maggioranze di tutti i colori, se escludiamo il Movimento 5 Stelle, mai al governo della città, che nei decenni non hanno risolto e neppure affrontato il problema. Eppure la criticità del fosso Beveraggio, che ammorba le giornate di chi vive nelle vie adiacenti, è denunciata da decenni, sia dai residenti stessi, sia da associazioni ambientaliste. Il mare di Marina di Grosseto è ben lontano da come Rai Tre lo ha dipinto, ma ciò non vuol dire che non si debba fare nulla, tutt’altro. Occorre intervenire per risolvere definitivamente il problema del fosso Beveraggio, che non riguarda la balneabilità dei mari delle nostre coste, bensì un problema igienico sanitario di quell’area provocato dalle attività illecite di scarichi abusivi, oltre ad un problema strutturale dell’impianto fognario di Grosseto”.

“Come consigliere comunale ho chiesto al presidente della IV commissione Alfiero Pieraccini, informando di ciò anche il presidente del cCnsiglio Turbanti, la convocazione della commissione per affrontare seriamente il problema, con preghiera di invitare i rappresentanti di Acquedotto del Fiora, Arpat e associazioni, avendo in mente l’obiettivo di acquisire tutte le necessarie informazioni ed avviare un lavoro che porti alla risoluzione della criticità, nel più breve tempo possibile – continua la nota –. Gli scarichi abusivi vanno intercettati e non lo può fare il corpo di Polizia Municipale, semplicemente perchè è un’operazione molto tecnica che necessita di personale e tecnologie adeguati. Il Comune deve incaricare soggetti competenti a svolgere questo lavoro ed intercettare tutti gli abusi, nonché i responsabili. Inoltre, se risulterà necessario, come noi prevediam,- dovremo seriamente prendere in considerazione di deviare il fosso Beveraggio nel collettore più vicino che porta i reflui al depuratore di San Giovanni, passando per via Quarzo”.

“Questo a livello locale, mentre i media nazionali dovrebbero raccontare la verità sui nostri mari, ossia che ricoprono posizioni di eccellenza, sia per la bellezza che per la salubrità delle loro acque, così come i nostri operatori del turismo, che sanno fare benissimo il loro lavoro e non si meritavano un colpo basso come quello inferto da Rai Tre – termina il comunicato -. Ma come ha giustamente detto il giornalista Luca Mantiglioni, dalle pagine del suo giornale, ‘il problema denunciato da Rai Tre sarà smontato dall’evidenza’”.