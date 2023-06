“Diventa anche tu costruttore di futuro”: Forza Italia lancia il tesseramento

Grosseto. Forza Italia c’è. Il partito forzista, dopo la scomparsa del suo presidente e fondatore Silvio Berlusconi, vuole restare al centro della scena politica del Paese e lancia la campagna di tesseramento con lo slogan “Diventa anche tu costruttore di futuro”.

“Silvio Berlusconi ha fondato il partito – dichiara Roberto Berardi, senatore e coordinatore provinciale di Forza Italia – per difendere la libertà di tutti noi, per creare prospettive e un futuro a tutti i cittadini. E ciò l’ha fatto perché il presidente amava profondamente il nostro Paese. Noi adesso siamo chiamati a portare avanti quei valori fondanti, la sua visione politica perché insieme dobbiamo essere costruttori di futuro”.

Accanto alla campagna di tesseramento, Forza Italia tramite i suoi rappresentanti territoriali ha indicato la via che il partito ha intrapreso. “Antonio Tajani – commenta Luca Agresti, dirigente provinciale di Forza Italia – è la personalità ideale per coordinare e guidare questa nuova fase. Accanto a una forte riorganizzazione della struttura del partito e al grande impegno messo in atto da tutta la classe dirigente, auspichiamo che tanti giovani con competenze, voglia di fare e passione per la politica e la libertà aderiscano a Forza Italia, contribuendo alla crescita e allo sviluppo del Paese”.

“Già nei primi giorni abbiamo avuto una risposta molto soddisfacente riguardo al nuovo tesseramento che ci porterà verso i prossimi congressi per il rinnovo di tutti gli organi dirigenziali. I nostri dirigenti locali sono già impegnati sul territorio da qualche giorno, ma è anche possibile iscriversi tramite il sito web del partito”, aggiunge Alessandro Ulmi, responsabile provinciale dell’organizzazione.

“È molto importante – spiega Giovanni Rispoli, coordinatore comunale di Forza Italia – la campagna di tesseramento. In questo modo si potrà arricchire di competenze e idee il partito, ripartendo proprio dai territori e avvicinandosi ancora di più a quella base che per noi è sempre stata il nostro presente e sarà il nostro futuro”.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.forzaitalia.it oppure scrivere agli indirizzi e-mail adesioni@forzaitalia.it o tutticonsilvio@forzasilvio.eu.