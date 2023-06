“GRande estate”, la Lega: “Ottima iniziativa, un plauso a Comune, sindaco e Megale”

Grosseto. “Ci sembra doveroso fare un plauso all’amministrazione comunale, con l’assessore della Lega Riccardo Megale, che ha la delega al turismo, ed il sindaco Vivarelli Colonna, per aver offerto alla città e ai turisti gratuitamente un calendario di alto livello con ‘GRande estate‘, valorizzando degli angoli importanti del centro storico e coinvolgendo anche gli esercizi commerciali ed i ristoratori”.

Così il segretario provinciale della Lega Salvini Premier, Claudio Pacella, ed il segretario intercomunale Alessandro Bragaglia sulla manifestazione che allieterà le serate del capoluogo dal 27 al 30 giugno.

“I quattro eventi – afferma Bragaglia, che è anche capogruppo in consiglio comunale – si divideranno tra il Giardino dell’Archeologia e piazza Dante. Da un lato si rilancia la principale piazza cittadina, dall’altro si valorizza la nostra storia con uno scorcio che volge lo sguardo sulla chiesa di San Francesco e sulle Mura medicee. Crediamo che siano due luoghi suggestivi, che molti conoscono, come nel caso di piazza Dante, ma che in tanti scopriranno, come il Giardino dell’Archeologia. Valorizzare Grosseto attraverso gli eventi è fondamentale e per questo facciamo applaudiamo l’amministrazione comunale, all’assessore Megale ed al sindaco Vivarelli Colonna”.

Parla di una nuova effervescenza grossetana il segretario provinciale Claudio Pacella. “Grosseto sta vivendo un momento di grande effervescenza – sostiene –, sia sul piano turistico che culturale, questo va a merito della dinamica guida del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ma anche dell’assessore della Lega Riccardo Megale che, in questo caso, ha saputo coniugare la cultura, con la musica di Edoardo Bennato, che abbraccia varie generazioni, quella dei The Kolors, affermati tra i giovani, il divertimento di Gabriele Cirilli e lo sport raccontato nella maniera unica di Federico Buffa. Sono convinto che queste siano le iniziative che fanno crescere la nostra città e che vanno ad intercettare molti dei turisti che si trovano sul nostro litorale e che scopriranno, attratti da questi eventi, anche la città di Grosseto”.

C’è poi l’aspetto del coinvolgimento degli esercizi commerciali. “Una città che cresce è una città che sa fare squadra – afferma Pacella -. Ringrazio anche a nome della Lega tutti gli esercizi e i ristoranti che hanno aderito, con menù prezzo fisso, a questa iniziativa e invito i grossetani a cenare nel nostro centro storico con l’obiettivo di riportarlo agli splendori che merita. Perché un centro che vive è un centro che cresce, ma è anche un luogo più sicuro”.