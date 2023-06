Fondazione Il Sole, Simiani: “Grazie a Frascino Grosseto è oggi una città migliore”

Grosseto. “Desidero ringraziare Massimiliano Frascino per il suo straordinario impegno nella Fondazione il Sole. Nel corso degli anni ha dedicato la sua vita alla lotta per i diritti delle persone con disabilità. La casa che avete costruito, grazie al tuo lavoro, all’impegno delle famiglie e al sostegno generoso dei cittadini di Grosseto, rappresenta uno dei risultati più significativi non solo per la nostra città.

Capisco le ragioni che ti hanno portato alla decisione di passare il testimone, ma sono sicuro che non rinuncerai mai alla battaglia per i diritti delle persone con disabilità. Sarai sempre un punto di riferimento per tutti noi su queste tematiche, continuando a spingerci affinché le leggi e le politiche amministrative su tale tematica offrano attenzione e supporto adeguati.

Ti ringrazio di cuore per tutto ciò che hai fatto e per tutto ciò che continuerai a fare. Il tuo impegno è una fonte di ispirazione per tutti noi e ci sprona a lavorare insieme per un futuro più inclusivo e giusto”: è quanto riporta una nota stampa di Marco Simiani, deputato grossetano del Pd.