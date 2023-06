Dl Enti, Pd: “Proroga concessioni geotermia di un solo anno inutile e scontenta tutti”

“Anche sulla geotermia, come sul Mes, le spiagge e numerosi altri settori chiave del Paese, la destra ancora una volta ‘decide di non decidere’. La proroga di un anno delle concessioni non serve a nessuno e scontenta tutti: le imprese energetiche che devono programmare gli investimenti, gli enti locali che non vengono coinvolti e non hanno certezze sulle ricadute territoriali e le comunità che non hanno garanzie sullo sviluppo sostenibile di tale risorsa. Rimandare senza prendersi le proprie responsabilità è ormai un mantra di questo Governo e di questa maggioranza, che ha avuto addirittura il coraggio di rivendicare la proroga come un successo”: è quanto riporta una nota congiunta di Simona Bonafè e Marco Simiani, rispettivamente capogruppo del Pd in Commissione affari costituzionali ed ambiente di Montecitorio sulla norma presente nel Decreto Enti.