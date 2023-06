Regolamento di Polizia urbana, Vasellini: “Accuse dell’opposizione demagogiche”

Grosseto. “Speciose e demagogiche”: così il consigliere Andrea Vasellini, capogruppo della lista civica Vivarelli Colonna sindaco, definisce le accuse provenienti dalla minoranza, all’indomani dell’adozione del nuovo regolamento di polizia urbana che limita la somministrazione di alcolici anche in zone chiave come via Roma.

“Siamo di fronte alla lotta fra il bene, la verità, rappresentata dal centrodestra grossetano, contro la falsità, ipocrisia e la capziosità di una sparuta minoranza – prosegue Vasellini -. Fa sorridere che il capogruppo di Grosseto Città Aperta esca fuori sui giornali con ridicole polemiche, quando invece non era nemmeno presente in aula, così come altri suoi colleghi di opposizione, questo già la dice lunga sull’attenzione che la sinistra grossetana dedica al delicatissimo tema della sicurezza, preferendo apparire sui giornali (costa meno tempo e dà un maggiore ritorno pubblicitario). Ma non è certo questo il modo di fare politica. Si deve essere presenti”

Vasellini prosegue: “ Io sono in politica per risolvere i problemi dei cittadini e come me i miei colleghi. Questo regolamento serve proprio a limitare e prevenire tutti quei comportamenti criminogeni o comunque nocivi per il decoro pubblico legati al consumo di alcolici. In Consiglio comunale ho parlato più di 20 minuti spiegando le criticità e gli interventi effettuati da questa amministrazione comunale contro il degrado urbano. Dal Pd si hanno solo accuse di razzismo, miste a fantomatiche pretese di politiche di integrazione. Parlare di integrazione è fuori luogo”

Per Vasellini “la sinistra grossetana dimostra ancora una volta di vivere fuori dalla realtà, di non camminare per le strade, soprattutto per quelle di via Roma: parlare di politiche di integrazione è semplicemente pura demagogia in quanto sappiamo tutti che dall’altra parte ci sono soggetti che non vogliono integrarsi, ma vogliono imporre il loro modo di vivere ai cittadini italiani già residenti”.

Vasellini cita il ministro Lollobrigida, il quale ha definito il fenomeno come vera e propria sostituzione etnica: “E’ evidente che è un problema non solo nazionale ma anche europeo. Il Comune di Grosseto nel suo piccolo utilizza ogni strumento a sua disposizione quale appunto il regolamento approvato. Ritengo poi inaccettabili le esternazioni di un consigliere di opposizione, il quale ha suggerito di farsi un’assicurazione privata se non sta bene come funziona la sanità pubblica o il welfare pubblico. Un simile atteggiamento dimostra l’insensibilità di certa sinistra verso le problematiche sociali degli italiani, i quali pagando le tasse hanno il sacrosanto diritto di ricevere servizi pubblici efficienti e di alto livello, come dovrebbe essere la sanità, ma anche la sicurezza, non potendo accettarsi un modello di carattere capitalistico estremo dove solo chi ha risorse può permettersi il servizio. Con questa mentalità aumenterà il divario fra ricchi e poveri”.

Vasellini conclude invitando i consiglieri di opposizione “a fare un giro in via Roma per vedere quanta voglia di integrarsi hanno i vari soggetti che la popolano”.