Introduzione del salario minimo: al via la raccolta firme di Unione Popolare

Grosseto. Il circolo di Grosseto “Vittorio Stefanini” del Partito della Rifondazione Comunista informa che a partire dal pomeriggio di giovedì 15 Unione Popolare aprirà il banchetto in piazza fratelli Rosselli per la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare per introdurre in Italia un salario minimo legale di almeno 10 euro.

“Il salario minimo esiste in gran parte dei Paesi europei, con quali motivazioni, gGverni di centrosinistra e di destra, hanno impedito l’introduzione di tale misura anche da noi? Siamo il Paese in cui il potere d’acquisto degli stipendi si riduce ogni giorno, da anni, anche a causa dell’inflazione, ed è per questo che proponiamo un’indicizzazione automatica del salario minimo, nel rispetto dei contratti di categoria che non devono scendere mai sotto tale cifra – si legge in una nota di Rifondazione Comunista -. La nostra è una proposta concreta contro l’impoverimento dilagante e per il rispetto della Costituzione che impone una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Vi aspettiamo per aiutarci in questa nostra nuova battaglia per i diritti!”.