Comuni, Simiani: “Follonica compie 100 anni, esempio nazionale di sviluppo virtuoso”

Follonica (Grosseto). “Follonica compie 100 anni: è un comune quindi relativamente giovane per la storia italiana ma ha dimostrato di rappresentare un punto di riferimento, a livello nazionale, di crescita sostenibile. In questo secolo è stata capace di coniugare l’aumento demografico con la salvaguardia di territorio ed ambiente e lo sviluppo economico ed occupazionale con la differenziazione integrata dei settori produttivi: da quello turistico-ricettivo a quello industriale (in primis le storiche fonderie Ilva), da quello artigianale a quello commerciale. Follonica, grazie alla capacità ed alla lungimiranza dei suoi amministratori ed al senso civico dei suoi cittadini, è oggi un esempio di buon governo e coesione sociale. Il passato della cittadina è virtuoso, ma il futuro è roseo: le potenzialità inespresse sono ancora molte e le opportunità significative”: è quanto dichiara il deputato del Pd Marco Simiani a margine delle celebrazioni per il centenario della fondazione del Comune toscano.