E’ morto Silvio Berlusconi: il cordoglio delle istituzioni e della politica maremmana

Grosseto. Il coordinamento di Follonica di Forza Italia, insieme al capogruppo consiliare, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi, morto questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano.

“Con la consapevolezza che l’Italia tutta ha perso un uomo politico di assoluto rilievo nazionale ed internazionale, come le sue intuizioni e scelte politiche hanno ripetutamente comprovato – continua la nota di Forza Italia Follonica –. Uomo lungimirante nell’affrontare, nei ruoli istituzionali, le problematiche internazionali per le quali ha sempre proposto soluzioni equilibrate, nella prospettiva volta a garantire la pace e la coesione duratura tra gli Stati. Persona di assoluta umanità, sensibile alle istanze e problematiche avanzate dalle fasce sociali più deboli, anziani, pensionati, precari, e sempre alla ricerca di un equilibrio sociale, che potesse garantire a tutti un’esistenza dignitosa. Non per ultimo, il suo impegno a favore degli animali, che amava e proteggeva”.

“Ci stringiamo in un’affettuosa vicinanza alla famiglia, insieme agli iscritti ed ai simpatizzanti, consapevoli di aver perso un imprescindibile riferimento per la vita collettiva ed individuale della nostra società – termina il comunicato -. Con la certezza, però, che il suo esempio ed insegnamento rappresenteranno una guida sicura per l’attività del suo successore e per la politica che Forza Italia andrà ad intraprendere nel presente, come nei prossimi anni. Grazie Presidente!”.

Il cordoglio del sindaco Vivarelli Colonna

“Apprendo con grande dispiacere e con incontenibile commozione della scomparsa di Silvio Berlusconi”, scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna (nella foto con il leader di Forza Italia in un incontro del 2016).

“Un grande imprenditore che, pur discusso, ha dato lavoro a migliaia di famiglie, è stato uno dei pilastri dell’economia del Paese per decenni, e buttandosi in politica negli anni ‘9,- ha dato il via alla nascita di un nuovo centrodestra, capace di tenere testa al potere incancrenito delle sinistre e soprattutto capace di governare bene e darne dimostrazione concreta – termina Vivarelli Colonna -. L’Italia non dimenticherà la tenacia e la grande personalità di un uomo che ha lasciato il segno nella storia del Paese. Addio, Silvio!”.

Il cordoglio di Cristina Gimignani

“Sono stata la prima donna di centrodestra eletta in Consiglio comunale a Grosseto nella lista di Alleanza Nazionale – ricorda la scrittrice e giornalista grossetana Cristina Gimignani -. Era il 1997. Nel 2001, diventai il portavoce politico del Ministro Altero Matteoli, di cui ero già addetto stampa quando era coordinatore regionale. A Grosseto, cittadina tranquilla, ma molto politicizzata (provincia con iscritti ai partiti proporzionalmente con la quota più alta d’Italia), il clima verso la destra non era sempre ‘cortese’. Solo dopo l’entrata in campo del Cavaliere, nel 1994, molte persone avevano preso a salutarmi, mentre prima tiravano di lungo. Quando Marco Follini nel 2005 minaccio ‘ la cris’ , negli uffici stampa eravamo angosciatissimi. Tutti a partita Iva, rischiavamo di perdere il posto. Ricordo ancora che eravamo fuori dalla stanza dove si svolgeva la riunione, ma non filtrava nulla. I Ministri ci passavano davanti manco fossimo trasparenti. A un certo punto usci Berlusconi e ci strizzò l’occhiolino, come per dire ‘Tranquilli, c’è l’accordo’. La notte del 2011, quando il Governo del 2008 si dimise, io c’ero. Eravamo al Ministero dei trasporti e facemmo gli scatoloni all’alba in silenzio, senza dire una parola. Nella notte, dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio, alcune auto erano state aggredite dal popolo viola e mi nascosero nel ristorante di un amico dietro Montecitorio. Oggi è il momento del cordoglio, ma non bisogna mai dimenticare”.

Il cordoglio dell’onorevole Marco Simiani

“È con profondo rispetto che dobbiamo affrontare la scomparsa di Silvio Berlusconi, una figura di spicco nella vita politica del nostro Paese. Nonostante le divergenze politiche che il mio partito ha avuto con i suoi Governi e le sue scelte, non possiamo ignorare l’importanza della sua esperienza. Berlusconi ha ricoperto un ruolo significativo nella storia politica italiana, influenzando il panorama per oltre due decenni. È doveroso riconoscere il suo contributo e l’impatto che ha avuto sul nostro Paese.

Indipendentemente dalle nostre posizioni politiche e dalle critiche mosse alle sue azioni, è importante separare l’opinione personale dalla considerazione umana di fronte alla morte di un individuo. Esprimere un sentimento di cordoglio per la sua perdita è un segno di rispetto per la sua famiglia e per il dolore che stanno affrontando in questo momento difficile.

Nella sfera politica, è fondamentale avere avversari e non nemici.

Il giudizio politico definitivo su Berlusconi e il suo impatto sulla sfera italiana spetterà alla storia. Sarà compito degli storici e degli analisti valutare il suo lascito nel contesto più ampio della nostra nazione”.

E’ quanto scrive in un post sul Facebook il deputato grossetano del Pd Marco Simiani.

Il cordoglio del Pci

“Seppure distanti dalle sue idee e dal suo modo di gestire la politica, ci uniamo al cordoglio del Paese e della famiglia per la scomparsa di Silvio Berlusconi”, si legge in una nota della Federazione di Grosseto del Pci.