Treni, Simiani: “Soppressione Alta Velocità Chiusi penalizza Toscana del sud, dov’è Salvini?”

Grosseto. “La soppressione alla stazione di Chiusi di tutti i treni ad Alta Velocità e di due Intercity diretti a Roma penalizzerà non solo la provincia di Siena, ma tutta la Toscana del sud ed in particolare le aree interne di Grosseto; queste riduzioni, decise unilateralmente da Trenitalia nel silenzio assoluto del Ministero, non riguarderanno non soltanto i moltissimi pendolari che utilizzano le tratte ogni giorno, ma anche i flussi turistici che stanno tornando a livelli pre covid. Condividiamo pienamente le preoccupazioni dei sindaci interessati”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio.

“Chiediamo al Ministro Salvini di occuparsi di questo problema, che non avrà sicuramente ripercussioni mediatiche altisonanti come altre grandi opere, ma che riguarda la qualità della vita di migliaia di persone e lo sviluppo sociale ed economico di molte zone”: conclude Marco Simiani.