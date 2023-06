Sanità pubblica, Potere al Popolo: “Stop alle esternalizzazioni o il settore morirà”

Grosseto. “Da anni ormai Potere al Popolo denuncia la mancanza di strutture sanitarie, quali ad esempio distretti, consultori, ecc”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Potere al Popolo di Grosseto.

“Vi è poi una carenza cronica di personale sanitario, le cui poche unità finiscono spesso in burnout a causa dei carichi di lavoro insostenibili. Inoltre, assistiamo sempre più spesso a episodi di aggressione da parte degli utenti nei confronti del personale sanitario – continua la nota -. Nonostante tutto questo non esiste una politica mirata al contrasto dell’abbandono dei professionisti sanitari verso l’estero o verso strutture private. Da anni si risponde alla crisi che attanaglia il Ssn mediante l’esternilizzazione dei servizi: a Brescia, ad esempio, è stato aperto un pronto soccorso privato per i casi meno gravi”.

“In definitiva, la macchina schiaccia tutto della privatizzazione non si arresta; tutt’altro, avanza imperterrita alla faccia di chi da sempre crede nel servizio pubblico, contro gli interessi di chi paga le tasse. Quello a cui assistiamo è un depotenziamento continuo, come per esempio a livello locale: 20 anni fa è stato chiuso il distretto di Gorarella, privando i suoi abitanti di un punto di riferimento sociale in un quartiere periferico – termina il comunicato –. Come Potere al Popolo sosteniamo la necessità d’invertire la rotta, tornando a investire nella sanità pubblica per aprire nuovi centri diffusi nelle zone periferiche, sbloccare nuove assunzioni e reinternalizzare le lavoratrici e i lavoratori appaltati. Per garantire un servizio essenziale e tempestivo alla cittadinanza e una vita dignitosa al personale sanitario”.