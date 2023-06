Grifone Meeting, il Pd: “L’evento è stato un flop, sprecati soldi pubblici”

Grosseto. “Il pubblico di Grosseto non è maturo oppure Grosseto non è una città dove lo sport può maturare? Il sindaco dice che si deve alzare l’asticella, ma il Comune sta saltando almeno sopra il mezzo metro o ci sta sbattendo di nuovo la testa?”

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo consiliare del Pd di Grosseto.

“Viene da chiederselo, perché mentre per il sindaco il pubblico grossetano pare non essere pronto per i grandi eventi d’atletica, il Comune finanzia (e bene) un grande evento come il Grifone Meeting e poi gli spalti sono semivuoti – contini la nota –. Ma sembra che debba andare così secondo le parole del sindaco. Era tutto nei piani, il pubblico era quello stimato. Forse sarebbe stato anche un problema ci fossero state più persone. Quindi, con questo ragionamento il prossimo anno. se saranno meno, sarà ancora meglio(?). Questo Grifone Meeting di atletica, 3 ore di sport il 27 maggio costate alla città 70mila euro, ha riempito qualche spalto dello stadio. Nell’esborso del Comune era compresa la diretta su Rai Sport, ma l’evento sportivo è stato messo a ‘malapena’ su Atletica Tv. Ha fatto un po’ la fine di quel video della sbiciclettata turistica Grosseto-Alberese. Mai visto. Inutile dire che l’evento è stato nominato su qualche rete nazionale: al di là che anche questa dichiarazione sia vera, molti se lo sono già scordato. La delibera parlava di diretta televisiva su Rai Sport e questo live non c’è stato , questi sono i dati di fatto”.

“Noi non siamo qui a giudicare se il Grifone Meeting è o non è un Golden Gala, però possiamo constatare che per il secondo anno per la sua organizzazione è stata premiata con il contributo comunale una società castiglionese (per carità, non ce ne vogliano), senza considerare le diverse società sportive che nel Comune di Grosseto cercano di portare avanti attività anche ad alti livelli – sottolinea il Pd -. Anche qui il Comune ha un po’ fatto come con la promozione turistico-economica, fregandosene se in città associazioni di settore potevano contribuire e andando a premiare un’azienda di Lucca con più di 100mila euro. Con un progetto che ancora non abbiamo capito che frutti stia portando. La città e lo sport comunale sono stati talmente ignorati che, dopo i grandi sorrisi dello scorso anno, questo 2023 perde anche il Meeting Città di Grosseto. L’evento, che nella sua storia aveva ospitato Mennea e altri olimpionici, che nel 2022 aveva portato Larissa Iapichino e Ambra Sabatini, è sparito. Niente soldi per grandi meeting, che anche senza pagare dirette tv possono portare da soli Grosseto fuori dalla provincia. Uno dei pochi eventi che porta Grosseto nel nome e quindi automaticamente in ogni materiale divulgativo e promozionale.

Perché ora non c’è più spazio per il Meeting città di Grosseto, sindaco e assessore allo sport ne sanno qualcosa?“”.

“Eppure a Grosseto l’atletica avrebbe grandi possibilità. Nel 2022 i Master ruropei, con un contributo comunale che non superò i 20mila euro, attirarono in città 1600 iscritti e le strutture ricettive fecero il pienone per 4 giorni. Una marea di giovani della città a fare i volontari, un sacco di atleti da tutta Europa. Le strutture ci sono, i chilometri di strade anche. Negli anni passati ricordiamo i campionati europei under 20 come grandi successi di pubblico e di partecipazione. Sembra però che il Comune preferisca investire per eventi ‘spot’. Tanti soldi, concentrati in mezza giornata. Poi, silenzio per mesi. Esempio: con quei 13mila euro della sbiciclettata spot quante sbiciclettate potevamo fare per far conoscere la città? Con questi 70mila euro del Grifone Meeting, quanti meeting potevamo fare? Magari pure non solo di atletica. L’amministrazione crede che questi soldi non potessero essere spesi meglio di così – termina la nota -. Però Grosseto continua ad andare in tv per le ‘perle’ del sindaco, poi però niente dirette sportive, manco a pagarle. Noi crediamo che Grosseto sia una città matura, forse più di chi la governa e anche per questo stufa di queste scelte”.