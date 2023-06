Vigili del Fuoco, Rossi: “Ansedonia avrà il presidio rurale antincendi”

Grosseto. “Tutto nasce dallo sviluppo del progetto voluto dal Ministero dell’Interno nell’ambito di una programmazione nazionale che prevede l’apertura di presidi rurali dei Vigili del fuoco per l’estate. Per la provincia di Grosseto sarà attivato da quest’anno un presidio in località Ansedonia”. A renderlo noto è il deputato Fabrizio Rossi, componente della Commissione ambiente della Camera e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, che ha voluto ringraziare il Governo per l’attenzione al territorio.

“Sarà un presidio che avrà la funzione di prevenzione e protezione dagli incendi boschivi – spiega l’onorevole Fabrizio Rossi –. Gli uffici e i locali per il personale dei Vigili del Fuoco sono stati individuati nell’ex immobile del Nucleo operativo speciale del Corpo Forestale, già in precedenza adibito al controllo e agli interventi sugli incendi boschivi, situato all’interno della riserva naturale dello Stato ‘Duna della Feniglia’, una pineta che si estende per circa 460 ettari. Avrà, inoltre, competenza su un comprensorio molto vasto che include aree naturalistiche importanti come quella relativa al promontorio di Monte Argentario, l’oasi Wwf di Burano, una riserva dello Stato dal 1980 e sito d’importanza comunitaria e regionale, l’oasi Wwf della laguna di Orbetello di ponente e il bosco di Patanella, quest’ultima zona di Protezione special), nonché il Parco regionale della Maremma”.

“Tutte queste aree, a spiccata valenza naturalistica con pinete e vegetazione di macchia mediterranea, presentano, proprio per la loro conformazione, un serio pericolo di incendi, in special modo durante la stagione estiva in cui si registra la presenza di un elevato numero di turisti. Verrà, nel contempo, potenziato il personale dell’organico del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto con ulteriori 10 unità da impiegare prioritariamente per le esigenze del presidio rurale di Ansedonia e che nel resto dell’anno saranno a disposizione di tutta la provincia. Ancora una volta da parte del Governo Meloni arrivano risposte e attenzioni per il nostro territorio”, conclude l’onorevole Fabrizio Rossi.