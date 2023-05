Via Almirante, il Pd: “Maggioranza non vuole rassegnarsi alla direzione che ha preso la storia”

Grosseto. “C’é qualcuno che proprio non vuole rassegnarsi al fatto che la storia in Italia nel dopoguerra ha preso fortunatamente una strada precisa: quella dell’antifascismo. E a questo principio, diventato, non a caso, costituzionale, dovrebbero ricondursi tutte le azioni di chi é chiamato a rappresentare i cittadini.

E’ gravissimo che il sindaco di Grosseto e la sua maggioranza abbiano votato un atto per intitolare una strada a Giorgio Almirante. Ed è ancora più grave che, in nome di un sedicente obiettivo di ‘pacificazione nazionale’, gli sia stata affiancata l’intestazione di una via ad Enrico Berlinguer, in una sorta di baratto politico inaccettabile“.

Così Emiliano Fossi, segretario del Pd toscano, dopo che ieri il Consiglio comunale di Grosseto ha dato il via libera all’intitolazione di una via a Giorgio Almirante, una a Enrico Berlinguer e una alla Pacificazione nazionale.