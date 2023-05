Isola del Giglio, la Lega: “Da Governo risorse preziose, grazie Calderoli”

Grosseto. “Oltre ‪120mila‬ euro saranno destinati all’Isola del Giglio per favorire specifiche iniziative di promozione ed attrazione d’investimenti; fondi annunciati dal Governo ed in particolare dal Ministro Calderoli.”

Lo annunciano con soddisfazione il segretario provinciale della Lega Claudio Pacella e la segretaria intercomunale delle Colline dell’Albegna Silvia Magi.

“Tutto ciò – commentano – dimostra la massima attenzione nei confronti delle cosiddette isole minori, luoghi che devono essere valorizzati appieno”.

Pacella e Magi evidenziano l’utilità dello stanziamento. “Un significativo stanziamento -concludono – che sarà molto utile, dunque, per questa perla della nostra Toscana. Ancora un’iniziativa, quindi, del Ministro Calderoli che conferma la sua volontà di promuovere le realtà insulari, stanziando adeguate misure finanziare a sostegno di questi territori”.

“Sono in arrivo dal Governo finanziamenti per le isole minori della nostra Toscana, dedicati a iniziative di promozione e attrazione degli investimenti – afferma il coordinatore regionale della Lega in Toscana, Luca Baroncini -. Il Ministro Calderoli ha annunciato infatti l’invio di risorse preziose destinate a questi obiettivi, molto importanti per il tessuto socioeconomico del nostro territorio. Precisamente, verranno destinati alla Toscana oltre 185mila euro per i progetti dei Comuni di Marciana Marina e dell’Isola del Giglio. Investimenti importanti che fanno parte del pacchetto da oltre 4 milioni, che per la sola Toscana ha previsto lo stanziamento complessivo di circa 1 milione di euro. E’ l’ennesima iniziativa del Ministro Calderoli in favore delle isole minori, che dimostra ancora una volta l’impegno profuso per i territori insulari e la volontà di valorizzare le eccellenze del Paese”.