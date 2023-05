Alluvione Emilia Romagna: Fratelli d’Italia organizza una raccolta di generi alimentari

Grosseto. Il dipartimento regionale Terzo settore di Fratelli d’Italia Toscana, assieme a Gioventù Nazionale Grosseto, organizzano per giovedì 25 maggio, dalle 18.00 alle 19.3, nella sede di Fratelli d’Italia, in via Tagliamento a Grosseto, una raccolta di generi alimentari da donare alla popolazione dell’Emilia Romagna colpita dalla recente all’alluvione.

“E’ un modo per esprimere solidarietà, ed essere vicini con azioni concrete, alle popolazioni colpite dall’alluvione dei giorni scorsi”, spiegano Simonetta Baccetti, coordinatore regionale del dipartimento Terzo settore, e Lorenzo Lauretano, presidente provinciale di Gioventù Nazionale Grosseto.