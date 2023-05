Alluvione Emilia-Romagna, Bernardini: “Il Consiglio comunale esprima solidarietà”

Grosseto. “Presentato questa mattina un ordine del giorno urgente affinché anche noi, come amministrazione, così come stanno facendo già anche altri Comuni, esprimessimo solidarietà alla popolazione dell’Emilia Romagna colpita da questa tragedia”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Rita Bernardini, consigliera comunale del gruppo misto di opposizione a Grosseto.

“Come sappiamo da tutti i canali di comunicazione, è dal 15 maggio che una forte ondata di maltempo sta interessando la regione Emilia Romagna e, in particolare, le province di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna. Secondo i dati forniti dalla Regione, sono 41 i comuni in cui si sono registrate esondazioni, mentre le frane al momento censite sono oltre 280, di cui 120 particolarmente importanti, in 58 comuni – continua la nota –; al momento, sono 14 le vittime accertate; 15mila, invece le persone evacuate che stanno trovando accoglienza in modo autonomo presso parenti e amici o nelle strutture messe a disposizione sul territorio”.

“Sul territorio ci sono più di 1.000 mezzi impiegati che stanno operando. Complessivamente , oltre 4.900 uomini e donne di Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, Forze di polizia, Forze armate, delle organizzazioni di volontariato, di protezione civile e delle colonne mobili regionali, delle società che assicurano i servizi essenziali. Anche la nostra Maremma si è mobilitata a sostegno delle popolazioni colpite dell’alluvione, dove decine di squadre sono impegnate a distribuire cibo e spalare fango. Tutt’ora la Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa per rischio frane indicando il massimo livello di criticità – continua Bernardini -. Nell’ordine del giorno si invita il sindaco e tutto il Consiglio comunale ad esprimere la propria vicinanza alle famiglie delle vittime, a tutte le popolazioni di Emilia Romagna colpite dall’emergenza e per i tanti che stanno vivendo e soffrendo ore di angoscia poiché sfollati o bloccati dagli allagamenti, dalle strade e dai collegamenti interrotti”.

“Mi piace aggiungere anche una sorta di appello, sarebbe bello che anche noi consiglieri comunali e tutta la Giunta partecipassimo, tramite le associazioni che già ci sono, come volontari – termina la nota -. Siamo amministratori della nostra città è vero, ma siamo comunque a disposizione del cittadino ed in questo caso credo che dobbiamo tendere le nostre braccia”.