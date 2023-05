Rischio idrogeologico e siccità, Azione: “Accelerare per la realizzazione di invasi”

La segreteria provinciale di Azione, alla luce dell’aumento degli eventi atmosferici estremi conseguenti ai cambiamenti climatici che interessano sempre con maggior frequenza il nostro Paese, esprime “grande preoccupazione per la tutela del territorio della provincia”.

In tale ottica sollecita “le autorità competenti a procedere senza ritardi nell’iter per la realizzazione degli invasi sul Gretano e Lanzo e invita i rappresentanti eletti del territorio ad attivarsi nelle rispettive istituzioni per favorire la loro realizzazione. Per tali invasi risultano essere già stati approvati i progetti per la fattibilità tecnico economica, rimangono però da svolgere gli ulteriori passaggi necessari per arrivare all’affidamento dei lavori e alla realizzazione delle opere, che sono ovviamente subordinati alla disponibilità effettiva delle risorse economiche”.

La segreteria di Azione sottolinea come “ormai da molto tempo la comunità della provincia di Grosseto e gli operatori economici aspettano degli interventi per mettere in sicurezza il territorio dal rischio idrogeologico e per fronteggiare la piaga della siccità che sempre più spesso interessa la provincia”.

La segreteria di Azione ritiene che “la realizzazione dei due invasi sul torrente Gretano e sul torrente Lanzo debba essere inserita in una politica più ampia che deve prevedere, oltre alla realizzazione di piccoli invasi già peraltro previsti, anche la realizzazione della rete di irrigazione dal bacino del Montedoglio (Arezzo) e la messa in esercizio dell’invaso di San Piero in Campo (Siena). La realizzazione di una efficiente rete di irrigazione è di fondamentale importanza per il settore agricolo che tuttora rappresenta uno dei piloni principali dello sviluppo economico della nostra provincia”.