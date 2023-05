Via Ponte Tura, Unione Popolare: “Strada dissestata, chi si occupa della manutenzione?”

“C’è una strada, via Ponte Tura, nella zona di San Martino, che sembra non appartenere a nessuno; nè alle Regione Toscana, nè alla Provincia, nè al Comune di Grosseto”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Unione Popolare Grosseto.

“I residenti lamentano che durante questa amministrazione non è stato eseguito alcun sopralluogo alla strada, che sta diventando sempre più pericolosa per loro stessi e per i loro mezzi di trasporto (naturalmente anche per i non residenti che tentino di percorrerla),soprattutto quando piove, perché le buche già esistenti diventano ancora più profonde – prosegue il comunicato – . Quando si è costruito nella zona, gli oneri di urbanizzazione sono stati pagati e in questo caso dovevano essere usati per periodici controlli sulle condizioni della strada”.

“Via Ponte Tura, però, è proprietà di nessuno – termina la nota -. La domanda allora è: devono essere i residenti ad occuparsi della sua manutenzione? Ma, soprattutto, i cittadini, per avere visibilità e dar voce ai loro problemi. devono ricorrere anche in questo caso alla carta stampata? Sembrerebbe proprio di sì”.