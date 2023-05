Arresto cardiaco, i consiglieri: “Istruire i cittadini all’utilizzo del defibrillatore”

Grosseto.“L’approvazione della mozione del consigliere comunale Andrea Vasellini della kista Vivarelli Colonna concorrerà a garantire maggiore cardioprotezione alla città di Grosseto”.

I consiglieri comunali Amedeo Gabbrielli, di Forza Italia Ppe, e Valerio Pizzuti, del Polo liberale e riformisti, auspicano che questa iniziativa “sia la prima di tante altre mirate a formare e a rendere più consapevoli i grossetani sul giusto utilizzo del defibrillatore”.

“La mozione approvata prevederà l’organizzazione di un evento gratuito con l’obiettivo di far conoscere e formare la cittadinanza che parteciperà sulle tecniche di primo soccorso, bls ed uso di defibrillatore – spiegano i consiglieri -. L’alto livello dell’iniziativa è garantito dall’ azienda American Hearth Association, leader del settore, e dai medici Marco Squicciarini e Daniele Tarsi, professionisti noti per competenza e grande esperienza nel mondo della sanità. E’ nostro auspicio che questo evento sia l’inizio di un percorso che garantisca maggiore sicurezza per il nostro territorio. In Italia oltre 60.000 persone ogni anno vengno colpite da arresto cardiocircolatorio ed il dato preoccupante è che solo 5 persone su 100 che subiscono un arresto circolatorio al di fuori di un ospedale riescono a sopravvivere. L’arresto cardiaco è un problema sociale. La strada è luogo dove si manifestano il 66 % di questi eventi drammatici. L’ 80% dei decessi avviene lontano da ospedali e strutture sanitarie. Sono infatti pochissimi i pazienti che possono essere raggiunti dai servizi di soccorso entro il limite critico di 3/5 minuti, per cui avere la possibilità di applicare una rianimazione immediata Bls (basic life support) e la defibrillazione (Dae) potrebbe aumentare sensibilmente la possibilità di vita”.

“Per questo è importante che un maggior numero di adulti e di adolescenti conosca la tecnica della rianimazione cardiopolmonare e l’uso di un defibrillatore automatico esterno (Dae). E’ vero che i defibrillatori vengono utilizzati dalle persone che hanno fatto il corso Blsd , ma quelli posizionati ad uso pubblico possono essere usati quando sussistono le condizioni previste dell’articolo 54 del Codice penale da tutti ,come strumenti salvavita. Il defibrillatore è uno strumento salvavita sicuro, guida il soccorritore stesso, permettendo la scarica solo se è effettivamente necessaria e quindi senza possibilità di pericolo alcuno – terminano i due consiglieri comunali -. La letteratura medica riconosce la defibrillazione precoce come unica terapia in grado di convertire e porre rimedio alle aritmie cardiache fatali. Il mancato o tardivo intervento di soccorso in caso di arresto cardiaco è causa di prognosi infausta o conseguenze invalidanti a danno dei soggetti colpiti”.