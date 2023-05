Consiglio regionale: Andrea Ulmi confermato vicepresidente della terza Commissione

Firenze. Andrea Ulmi è stato confermato alla vicepresidenza della terza Commissione sanità, sociale e port del Consiglio regionale.

Giunte alla scadenza di metà mandato, le Commissioni si sono insediate nuovamente alla presenza del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ed il consigliere grossetano della Lega è stato confermato nell’incarico al fianco del presidente, Sostegni (Pd), e al segretario, Vannucci (Pd).

“Sono soddisfatto per la riconferma – afferma Ulmi al termine della riunione – per due motivi. Il primo è che diamo continuità al lavoro avviato due anni fa. Il secondo è per la fiducia che il mio gruppo, e con esso tutta la minoranza, mi hanno assicurato confermandomi nel ruolo. Sin dal primo giorno i miei collegi del gruppo Lega mi hanno investito, anche per la mia vita professionale di medico, delle tematiche della sanità, che stiamo portando avanti a livello regionale e anche sul territorio. In questi primi due anni e mezzo abbiamo lavorato cercando di dare soluzioni, peraltro in un periodo delicato come quello del Covid che ha messo a dura prova l’intero sistema sanitario, ma abbiamo lavorato anche per cercare di risolvere quelle criticità che la riforma messa in campo durante la presidenza Rossi ha presentato, affrontando anche le nuove sfide che vanno dal Pnrr alla medicina territoriale, ospedaliera e dell’emergenza urgenza, che devono fare i conti con le difficoltà finanziarie, che si riversano sul personale e sui servizi, ma anche quelle del post pandemia”.