Natalità, Rossi: “Dal Governo Meloni forte e chiaro sostegno a famiglia e figli”

Roma. “Stamattina la nostra premier Meloni, nell’intervento alla terza edizione degli Stati generali della natalità davanti a Papa Francesco, è stata chiara e inequivocabile: ‘Stiamo vivendo in un’epoca nella quale parlare di maternità, natalità e famiglia è sempre più complesso e difficile. Spesso si viene visti come dei rivoluzionari, quando invece il tutto dovrebbe essere normale e naturale'”.

A dichiararlo è il deputarono grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.

“Sin dal suo primo insediamento, il nostro esecutivo ha messo tra le priorità politiche quella della natalità e della famiglia, con genitori e figli al primo posto e da tutelare – sottolinea Rossi –. Il Governo Meloni ha già iniziato la propria azione su questi aspetti a sostegno delle famiglie, intervenendo ad esempio con l’erogazione del fringe-benefit, o sull’assegno unico e le agevolazioni per l’accensione di un mutuo per l’acquisto della casa da parte dei giovani. Un Governo, quello Meloni, che sa benissimo che ha di fronte una grande crisi demografica italiana da affrontare e, soprattutto, per tutto quello che sta mettendo in campo, ce la sta mettendo tutta per invertire la rotta”.