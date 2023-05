Decreto Bollette, Simiani: “Nessuna risorsa aggiuntiva per i negozi di vicinato”

Grosseto. “Nessuna risorsa aggiuntiva per le spese energetiche sostenute dai negozi dei centri storici già duramente colpiti dalla pandemia, dalla crisi, dalla grande distribuzione organizzata e dell’e-commerce. La destra ha purtroppo respinto il mio emendamento al Decreto bollette finalizzato ad aumentare i ristori delle spese energetiche a carico delle imprese presenti nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi.

Gli esercizi di vicinato non hanno solamente una valenza commerciale, ma sociale, in particolar modo nei piccoli centri: senza queste attività molti paesi rischiano un graduale abbandono nell’assoluta noncuranza di governo e maggioranza”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio sul Decreto Bollette attualmente in discussione alla Camera.