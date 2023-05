Verso le amministrative, Popolari in Rete: “Sosterremo Fusini ed Ulivieri “

Grosseto. Il presidente regionale di Pop-Popolari in Rete della Toscana, Emanuel Cerciello, interviene ribadendo la posizione politica dei Popolari alle elezioni amministrative che si terranno in Maremma, come nel resto del Paese, il 14 e il 15 maggio prossimi.

“I Pop della Toscana confermano l’appoggio a Gabriele Fusini come candidato a sindaco del Comune di Magliano in Toscana e alla lista ‘Magliano 2028’, unendosi all’appello elettorale di qualche giorno fa del coordinatore provinciale Luca Angelini – spiega Cerciello –. Ribadendo che i movimenti ‘L’Italia è Popolare’ e ‘Popolari per l’Italia’ in Toscana sono confluiti da tempo nel nuovo contenitore politico popolare, si sottolinea che Pop rappresenta il vero centro moderato della regione e del Paese, aperto a tutte le forze riformiste e liberali disposte a lavorare per riportare la politica vicino alle persone, occupandosi dei problemi e delle opportunità concrete, combattendo un populismo che è sempre meno adeguato ed efficace a guidare il futuro della Toscana e dell’Italia, anche nelle amministrazioni locali”.

“Il movimento a livello regionale, unitamente al coordinamento provinciale, rinnova inoltre il sostegno a Stefania Ulivieri, candidata a sindaco di Gavorrano e alla candidata al Consiglio comunale Stefania Tognozzi, persona moderata, disponibile, preparata – termina Cerciello – e per questo perfetta per rappresentare tutti gli elettori che vedono nella politica di centro un motore fondamentale della lista ‘Gavorrano Progressisti Uniti’ con competenza e concretezza nel risolvere i problemi dei cittadini e nel realizzare le ambizioni e le potenzialità di un comune importante per tutta la Maremma”.