Il Pci: “Il sindaco pubblica video offensivo invece di pensare ai problemi dei cittadini”

Grosseto. “Il Pci evita ed eviterà di entrare in polemiche sterili sulle uscite fatte dal sindaco di Grosseto, così facciamo con tutti, istituzioni e politici, non è nel nostro stile a meno che non si vada, come è recentemente successo, nella diffamazione”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la segreteria del Pci di Grosseto.

“È nostra abitudine agire così quando da un piano prettamente politico si scende ad un piano che non ha nulla a che vedere con la politica e soprattutto con i problemi che affliggono cittadini e territori, che sono ben più seri della battute o dei video che vengono lanciati sulla rete – continua la nota –. Proprio in quest’occasione, eccezionalmente ci appelliamo a Vivarelli Colonna utilizzando uno dei suoi spot che ha fatto tanto discutere e gli diciamo: Antonfrancesco ‘non fare la fava’, resta nell’ambito politico e istituzionale con il giusto approccio. Poi se i suoi sforzi in palestra potranno essere aiutati da frasi tipo ‘dammi la forza per un comunista di meno’ lo faccia pure. ma siamo convinti che, con il tempo, il susseguirsi di queste battute non porteranno bene a chi dovrà ereditare lo scranno”.