Festa della Liberazione, Gabbrielli: “Contestazione al sindaco frutto di politica scorretta”

Grosseto. “La contestazione avvenuta nei confronti del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna nella giornata del 25 aprile è frutto di una politica che non cerca il confronto con chi non la pensa nello stesso modo, ma cerca in modo scorretto di mettere fuori gioco l’avversario”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Amedeo Gabbrielli, consigliere comunale di Forza Italia – Ppe a Grosseto.

“Spesso la non condivisione delle idee degli altri e la contestazione, con la rinuncia al giusto confronto nelle sedi istituzionali, diventa esagerata, esasperata – spiega Gabbrielli –. Provo grande rammarico nel constatare che la contestazione al sindaco davanti al palazzo della Provincia sia stata preparata e programmata nei minimi dettagli. Girare le spalle al primo cittadino, che nel 2021 ha vinto con una maggioranza schiacciante, ha un senso di protesta verso le istituzioni, ma anche verso tutti quei cittadini che lo hanno votato e preferito”.

“Nello sport, in caso di sconfitta, s’insegna ai nostri giovani che bisogna allenarsi per migliorare il risultato, che si deve sempre rispettare l’avversario e che la vittoria che conta è quella sul campo – termina Gabbrielli -. Mi dispiace che in un giorno così importante come è il 25 aprile si sia voluto ancora una volta dividere invece di cercare quell’unità, voluta dal popolo italiano di allora ed oggi auspicata dal nostro Presidente Mattarella.“