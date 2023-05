Verso le amministrative, i Popolari in rete: “Sosteniamo Fusini e Ulivieri”

Grosseto. Il coordinamento provinciale di Pop-Popolari in Rete di Grosseto, nella persona di Luca Angelini, precisa la propria posizione sull’appoggio elettorale dei candidati alle elezioni deo prossimi 14 e 15 maggio in Maremma.

Nello specifico, Angelini chiarisce che Pop-Popolari in Rete, nel comune di Magliano in Toscana,. sostiene “Magliano 2028-Fusini Sindaco”, “avendo lanciato per primi, l’11 febbraio scorso, proprio la candidatura a sindaco di Gabriele Fusini”.

Per quanto riguarda invece il Comune di Gavorrano, Angelini dichiara il sostegno alla candidata a sindaco Stefania Ulivieri, partecipando al comitato elettorale della lista “Gavorrano Progressisti Uniti” e sostenendo la candidatura al Consiglio comunale di Stefania Tognozzi, con la quale i PoP condivideranno “A spasso con la candidata”, una passeggiata lungo le strade di Giuncarico, sabato 6 maggio, alle 17, accompagnandola ad incontrare gli abitanti della frazione per discutere con essi le criticità presenti nel paese e le possibili soluzioni da portare all’attenzione del nuovo Consiglio comunale.