Medici emergenza urgenza, Spadi: “Stabilizzazioni meritano riflessione attenta e veloce”

Firenze. “Abbiamo emendato la mozione dei colleghi della Lega perché è importante che la Giunta si attivi per valutare l’adozione di specifici provvedimenti finalizzati a disporre, con le idonee procedure, il passaggio a ruolo dei medici dell’emergenza urgenza convenzionati tenendo conto del necessario riconoscimento dell’anzianità maturata“.

A dichiararlo è Donatella Spadi, consigliera regionale del Partito Democratico.

“In Toscana – spiega Spadi – risultano essere operativi circa 205 medici convenzionati di emergenza ed urgenza. L’ evidente ed attuale carenza di medici strutturati nelle aziende del Servizio sanitario regionale sul settore dell’emergenza e pronto soccorso hanno da tempo spinto l’assessorato e le relative strutture allo studio di strumenti correttivi per migliorare la situazione, tenendo conto che il passaggio dei suddetti medici in regime di dipendenza comporta in primo luogo la disponibilità dei relativi posti nell’ambito del piano dei fabbisogni”.

“E’ dunque opportuno – conclude la consigliera Pd – avviare una riflessione sul passaggio a ruolo dei medici dell’emergenza urgenza convenzionati, ferma restando la necessità di una attenta verifica relativa ad eventuali situazioni di conflitto sia con gli articoli 97 e 117 della Costituzione, sia con i profili giuridici civilistici e giuslavoristici.“