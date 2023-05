Decreto Lavoro, Rossi: “Tagliato cuneo fiscale sul lavoro e rafforzata l’occupazione”

Roma. “Il Governo Meloni a lavoro anche il 1° maggio per dare risposte concrete a tutta l’Italia. I lavoratori beneficeranno del taglio del cuneo fiscale, con circa 100 euro medie in più in busta paga, mentre le imprese, grazie al ‘Decreto Lavoro’, avranno più incentivi e meno burocrazia nell’assumere i lavoratori“.

Così il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, l’onorevole Fabrizio Rossi, non appena è stato varato da parte del Consiglio dei Ministri il Decreto Lavoro, lunedì primo maggio.

“Importanti – commenta Rossi – sono le novità previste sulla riforma al sussidio di cittadinanza. Il Decreto appena varato, spazza via il reddito di cittadinanza, misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle e avallata dal Pd, che era incentrata sull’assistenzialismo passivo, e mette in campo nuove misure di inclusione e politiche attive, come l’assegno di inclusione e lo strumento di attivazione del lavoro, salvaguardando al tempo stesso i sussidi per tutta quella platea dei fragili e degli inabili al lavoro”.

“Il nostro partito riconosce nella socialità il primo tra i valori e, con le misure adottate dal Governo Meloni, si punta ad aumentare l’occupazione, a tagliare il cuneo fiscale e ad attuare quelle misure utili ad abbassare gli effetti dell’inflazione sulle buste paga dei lavoratori italiani. Siamo riusciti ad abbattere i costi di gas ed energia, adesso l’attenzione si sposta ad aumentare il potere di acquisto delle famiglie italiane”, conclude Fabrizio Rossi.