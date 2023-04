Venator, Simiani: “Regione Toscana intervenga, ma il Ministro Urso è latitante”

Grosseto. “L’annuncio di Venator di sospendere l’attività a giugno è un fulmine a ciel sereno che rischia di compromettere il rilancio dell’azienda ed il lavoro di centinaia di dipendenti tra addetti diretti ed indotto. È necessario capire le reali motivazioni alla base di questa scelta, se si tratta di impedimenti burocratici per autorizzare lo smaltimento dei rifiuti vanno risolti in tempi brevi.

È comunque ancora una volta emblematico il disinteresse del Governo per le crisi produttive locali; Jsw di Piombino e Venator solo per citare le ultime due. Purtroppo il Ministro Urso è perennemente latitante sulle problematiche territoriali: invece di occuparsi solo astrattamente del Made in I’Italy, pensi alle crisi aziendali“: è quanto dichiara Marco Simiani, deputato grossetano del Pd, sulla vicenda dello stabilimento produttivo di Scarlino.