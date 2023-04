Crisi Venator, Fratelli d’Italia: “Solidarietà ai lavoratori, dalla Regione atteggiamento vergognoso”

Firenze. “Siamo seriamente preoccupati per il futuro dei lavoratori Venator di Scarlino. Le centinaia di persone tra dipendenti e indotto rischiano seriamente di perdere il loro posto di lavoro e sembra che per loro da giugno si apri la strada della cassa integrazione.

Il nostro pensiero va anzitutto a loro, ai quali esprimiamo la nostra solidarietà. Dopodiché non possiamo che constatare il vergognoso atteggiamento della Regione Toscana in questa vicenda, frutto delle disastrose politiche ambientali della sinistra. Abbiamo appreso che i vertici aziendali hanno inviato una missiva ai fornitori in cui spiegano che da giugno sarà interrotta la produzione del biossido di titanio e che difficilmente riprenderà entro l’anno a causa dell’assenza di autorizzazione da parte delle autorità regionali per nuovi siti di stoccaggio dei gessi rossi. Già a fine febbraio si era verificato un assurdo rimpallo di responsabilità tra Regione e azienda.

Come Fratelli d’Italia, siamo stati i primi a porre l’attenzione sulla questione dei gessi rossi a seguito delle risultanze della Commissione antimafia e sulla necessità che la Regione si attivasse per trovare una soluzione di concerto con l’azienda. L’assessore Monni ha sempre minimizzato le nostre preoccupazioni e anche le conclusioni della Commissione. Oggi la Regione è immobile ed incapace di decidere se concedere nuovi spazi per le discariche.

Purtroppo la sinistra toscana si è sempre trincerata dietro una presunzione che sta portando alla perdita del posto di lavoro di troppe persone. Se nel 2021, cioè all’epoca delle nostre prime denunce, e non a fine 2022, fosse iniziato un serio confronto tra l’azienda e la Regione, a quest’ora, probabilmente, istituzioni e Venator avrebbero raggiunto nuovi accordi e i lavoratori non rischierebbero l’impiego come oggi. Qui migliaia di lavoratori tra il grossetano e il carrarese potrebbero rimanere senza stipendio e la colpa è solo del Pd”.

Lo dichiara Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano.