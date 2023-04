Edicole che vendono cibo e bevande, Bernardini: “Serve regolamento migliore”

Grosseto. “Discusso ieri mattina in seconda Commissione consiliare, e poi argomento del prossimo Consiglio comunale, il nuovo ‘Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari’, dove si va a ‘disciplinareì’ le attuali edicole che, oltre alla vendita dei giornali, effettuano anche attività promiscua con vendita di cibo e bevande”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Rita Bernardini, consigliari comunale di minoranza nel gruppo misto a Grosseto.

“Attività i cui permessi sono stati rilasciati negli anni precedenti. Attività che a seguito di permessi hanno effettuato degli investimenti, tutto questo per salvare le edicole. Attività dove ci lavorano delle famiglie – continua la nota -. Leggendo nello specifico, l’articolo 12, comma 5 bis, cita: ‘Sono, altresì, ammesse domande per l’occupazione di suolo pubblico in manufatti, per i quali è necessario il rilascio di titoli edilizi abilitativi, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con scadenza tassativa alla data del 31/12/2034….’ Questo cosa vuol dire? Cosa succede alla scadenza del 31/12/2034? Un punto interrogativo che sa un po’ di spada di Damocle”.

“Mi auspico che si possano meglio regolamentare queste attività – termina il comunicato – al fine di garantire una continuità lavorativa a chi si è messo in gioco effettuando degli investimenti”.