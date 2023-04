Pnrr, finanziati 4 progetti in città sulla raccolta differenziata: il plauso della senatrice Petrucci

Roma. Simona Petrucci, già assessore all’ambiente del Comune di Grosseto e oggi senatrice di Fratelli d’Italia, commenta la graduatoria definitiva stilata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che vede 4 progetti destinati al territorio di Grosseto che saranno finanziati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza per quanto riguarda la linea “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata”.

“La mia gioia per questo importantissimo risultato – esordisce Petrucci – è doppia. Come ex assessore, ero infatti in carica al tempo dell’ideazione e realizzazione dei progetti, sono felice perchè viene premiato un lavoro serio, frutto di una programmazione strutturata e radicata su tutto il territorio cittadino. Insieme all’Ufficio ambiente abbiamo creato e immaginato la concreta realizzazione di queste iniziative, che oggi si avvicinano a diventare realtà. Stiamo parlando di ben 4 progetti. Due per il potenziamento della differenziata nelle spiagge e nei parchi, uno per la fornitura delle postazioni informatizzate per il conferimento dei rifiuti e l’altro per la nascita, in via Giordania, di un grande, nuovo e tecnologicamente avanzato centro di raccolta comunale per la differenziata: una struttura sostenibile, a consumo zero, che andrà anche a riqualificare la zona in cui sorgerà. Il totale finanziato è di circa 1,9 milioni di euro. Abbiamo messo a punto questi progetti, presentati tramite l’Ato, con l’intenzione di proseguire sul percorso di attenzione e riguardo verso il tema della differenziata, la cui percentuale continua a crescere anno dopo anno, e più in generale sulla gestione dei rifiuti”.

“Ho parlato di gioia doppia – prosegue la senatrice – perché, da senatrice, tocco con mano ogni giorno la concretezza di un’azione che il Governo sta portando avanti per la realizzazione di queste e di tutte le iniziative che rientrano nel contenitore del Pnrr, in particolare in tema di ambiente e innovazione tecnologica: la risposta migliore a chi, strumentalmente, getta ombre sulla volontà dell’esecutivo. Grosseto prosegue a grande ritmo il suo cammino di crescita, fondato sulla competenza e la forza di tutta l’amministrazione e degli uffici, che lavorano in piena sinergia con le istituzioni. Sono certa che l’attuale assessore all’ambiente Erika Vanelli porterà avanti l’iter con determinazione, potendo contare anche su un Ufficio ambiente ricco di professionisti di assoluto valore”.