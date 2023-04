Balneari, Simiani: “Pronti a lavorare per soluzione condivisa, Governo mette a rischio investimenti imprese”

“E’ sconcertante come la destra continui ad ignorare la vicenda balneari nonostante la sentenza della Corte europea. E’ oggi necessario prendere atto che la scelta del rinvio voluta dal Governo Meloni abbia fallito ed iniziare a costruire un bando ad evidenza pubblica che valorizzi e dia certezze agli investimenti fatti dalle imprese.

Il Partito Democratico è pronto a collaborare attivamente in Parlamento per raggiungere questo obiettivo. Continuare a non affrontare il problema potrebbe impedire una soluzione ponderata e concertata; penalizzando quindi proprio il lavoro e la professionalità degli operatori balneari”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio.