Tirrenica, la Lega: “Le risorse ci sono, con Salvini via libera ad opere ferme per colpa della sinistra”

Roma.“I fatti dicono che, grazie al lavoro del Ministro Salvini, l’annoso contenzioso sulla Tirrenica è stato sbloccato. Le chiacchiere di una certa sinistra, che in questi anni si è susseguita alla guida del Mit senza portare risultati, stanno a zero e non ci interessano. Fa strano sapere che Simiani giusto oggi si preoccupi della Tirrenica. Ricordiamo al deputato Dem che la Lega è al lavoro per sbloccare cantieri fermi da anni, velocizzare la realizzazione delle infrastrutture di cui i nostri territori hanno bisogno e rilanciare il nostro Paese. Le risorse ci saranno e saranno stanziate nella legge di bilancio. Andiamo avanti sulla strada del lavoro e della costanza. Dalla sinistra ci aspettiamo più coerenza e meno polemiche”.

Lo dichiarano i deputati toscani della Lega Andrea Barabotti, Elisa Montemagni e Tiziana Nisini.