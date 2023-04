Sanità: il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato in visita a Grosseto

Grosseto. “Siamo davvero onorati di avere ospite per l’intera giornata di lunedì 17 aprile, a Grosseto, l’onorevole Marcello Gemmato, Sottosegretario di stato alla Salute“: ad annunciarlo è il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, l’onorevole Fabrizio Rossi.

“E’ la prima volta che un Sottosegretario alla Salute viene in visita in provincia di Grosseto – commenta Fabrizio Rossi -. Una visita, quella del Sottosegretario, in un territorio dove la sanità pubblica è stata negli anni, pian piano, depauperata di molti servizi, con carenze di personale sanitario e strutture territoriali. Fratelli d’Italia Grosseto è da anni che denuncia tutte queste criticità, cercando di dare anche spunti propositivi alla soluzione dei problemi a favore di tutti i cittadini e soprattutto delle persone più fragili e anziane.”

Il programma

Questo il programma della giornata.

Il Sottosegretario arriverà a Grosseto alle 11 e sarà presente nell’auditorium dell’ospedale Misericordia all’assemblea aperta organizzata da Anaao Assomed, sindacato di medici e dirigenti sanitari italiani, alla quale presenzierà anche la senatrice di Fratelli d’Italia, Simona Petrucci. Successivamente incontrerà il direttore generale della Asl Toscana sudest, Antonio D’Urso, e farà visita ad alcuni servizi del nosocomio maremmano.

Alle 13.30 pranzo privato con esponenti e i vertici dirigenziali di Fratelli d’Italia.

Alle 16 il Sottosegretario alla Salute presenzierà a Grosseto alla riunione regionale organizzata da Federfarma Toscana.

Alle 18.30 Marcello Gemmato, accompagnato dal deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, dal coordinatore provinciale, Luca Minucci e dalla senatrice Simona Petrucci, si recherà a Porto Santo Stefano, al “Bar Centrale” a Porto Santo Stefano, dove incontrerà la cittadinanza, su invito del circolo di Fratelli d’Italia Argentario, diretto dal presidente Giulio Tambelli, a sostegno della candidatura di Arturo Cerulli a sindaco di Monte Argentario e dei candidati della lista “Civico23 – Arturo Cerulli sindaco”.