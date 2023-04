Pnrr, la senatrice Simona Petrucci in aula: “Una sfida che siamo determinati a vincere”

Roma. La senatrice grossetana di Fratelli d’Italia Simona Petrucci è intervenuta ieri in aula nel corso della discussione sul disegno di legge del Governo recante le disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

“Il Pnrr – ha dichiarato nel suo discorso – rappresenta una sfida che siamo determinati a vincere. Vogliamo che il 2026 diventi una scadenza naturale e non una data da rincorrere con il fiatone. Ecco perché il Governo Meloni ha agito sulla governance e sulla semplificazione, un esempio per tutti è anche la contestuale riforma del codice degli appalti. Vogliamo portare avanti tutti i progetti messi in campo e non lasciarli a metà, lo vogliono i 7900 Comuni italiani, soprattutto quelli piccoli, contrastando inoltre il precariato grazie alla stabilizzazione del personale qualificato assunto proprio per il Piano. Via le tonnellate di carta e la folle burocrazia, che lasciano campo alla vera efficienza e al rigoroso rispetto dei cronoprogrammi. E’ stato tracciato un nuovo percorso, che ci vede in campo anche contro l’eccezionale aumento dei costi verificatosi negli ultimi due anni e in favore dello snellimento di tutte le procedure di gestione finanziaria. Per dirla tutta, vogliamo tenere fede al patto con gli elettori e quella che oggi stiamo dando è la nostra concreta risposta a quello che i Governi precedenti non sono stati in grado di fare”