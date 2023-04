Mura medicee, Gabbrielli: “Lo sport potrebbe rivitalizzare ancora di più il monumento”

Grosseto. “Oggi, dopo anni di interventi, le Mura medicee hanno più decoro, sono più illuminate e la loro manutenzione è stata implementata, così come la loro vivibilità e, cosa non meno importante, si è investito anche in sicurezza”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Amedeo Gabbrielli, consigliere comunale di Forza Italia – Ppe.

“Istituzione le Mura si sta avviando a svolgere l’importante ruolo di promozione e di gestione di questa parte del centro storico più importante e più rappresentativa della città di Grosseto – spiega Gabbrielli -. Oggi passeggiare sulle Mura è tornata ad essere una routine per molte persone. Il verde e il giardino ben curato motivano alle belle passeggiate primaverili. Il bastione Garibaldi è stato valorizzato con il ripristino della Sala Eden, quello del Mulino a Vento con un bar. Il Cassero a Natale è il punto centrale per la partecipatissima iniziativa del villaggio di Babbo Natale e ospita mostre ed esposizioni temporanee. La Cavallerizza deve ancora essere valorizzata, in particolare nella stagione estiva, e potrebbe diventare una pista da ballo e un’arena cinematografica e teatrale. La sala cinema Marraccini è stata finalmente acquistata e presto i suoi spazi verranno riacquisiti come luoghi di cultura e attività ricreativa”.

“Sarebbe molto utile recuperare il il bocciodromo e la pista di pattinaggio di via Manetti, riadattandoli per ospitare, nello stesso periodo, alcune attività dello stesso tipo proposto per la Cavallerizza, costruendo nuovi spogliatoi per dare la possibilità di usufruirne anche ai podisti, che quindi potrebbero allenarsi e fare jogging sulle Mura – termina Gabbrielli –. Sulle stesse Mura potrebbe essere installato un percorso costituito da macchine di potenziamento muscolare simili a quelle presenti nel Parco di via Giotto, offrendo così un’ulteriore attrattiva per gli sportivi”.