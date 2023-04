Corridoio tirrenico: audizione di Anas in Commissione lavori pubblici della Camera

Roma. Si è svolta oggi pomeriggio, presso l’ottava Commissione, ambiente, trasporti e lavori pubblici della Camera dei Deputati, l’audizione dei vertici Anas per conoscere l’attuale stato dell’arte e il prossimo futuro del Corridoio tirrenico: la tratta dell’Aurelia che va da San Pietro a Palazzi, in provincia di Livorno, a Tarquinia, in provincia di Viterbo.

Il commento di Fabrizio Rossi

“Anche se sei degli otto lotti dell’originario progetto Sat del Corridoio tirrenico, che è passato da qualche tempo da Sat ad Anas, non sono interamente compiuti o necessitano di importanti lavori strutturali o di adeguamento – commenta Fabrizio Rossi -, come ad esempio quello relativo al tratto a due corsie che va da Ansedonia a Pescia Romana, oppure quello dell’eliminazione degli incroci a raso nel tratto tra Grosseto e Orbetello, oppure la messa in sicurezza dei lotti 2 e 3 da San Piero a Palazzi a Grosseto Sud con nuovo New Jersey e altro, quello che però attualmente ci conforta è che, come riferito in audizione dai vertici di Anas, saranno previste delle complanari dove non presenti, al fine di veicolare il traffico locale e così agevolare i residenti negli spostamenti interni – afferma il deputato, componente dell’ottava Commissione della Camera e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi – Apprezziamo positivamente l’impegno e lo sforzo che sta facendo Anas in questa fase per la futura attuazione del Corridoio tirrenico, auspicando che i tempi riguardanti sia la riprogettazione, che quelli di una futura partenza dei lavori, avvengano a differenza del passato in tempi ragionevoli. Come sempre abbiamo fatto anche in passato, adesso più che mai, essendo forza di governo, continueremo a vigilare affinché tutto proceda secondo i cronoprogrammi di Anas, che già in questo mese passerà i documenti necessari al Consiglio superiore dei lavori pubblici. È ora di mettere un punto fermo per il completamento e la messa in sicurezza di questa importante opera infrastrutturale italiana”.

Il commento di Marco Simiani

“Anas ha ribadito che entro aprile, dopo mesi di ritardi, invierà al Consiglio superiore dei lavori pubblici la documentazione per elaborare il parere necessario al passaggio di consegne con Sat per la realizzazione della Tirrenica. E’ ora necessario reperire le risorse per completare l’opera in tempi certi: il nostro obiettivo è inserire tali finanziamenti nella prossima legge di bilancio”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, sull’audizione di Anas che si è svolta oggi alla Camera.