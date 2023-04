80 anni fa il bombardamento di Pasquetta, Bernardini: “Il Comune ha in programma iniziative?”

Grosseto. “80 anni dal bombardamento della città di Grosseto. Correva il giorno 26 aprile del 1943, noto come strage di Pasquetta, fu un tragico evento avvenuto a Grosseto, durante la Seconda guerra mondiale”–

A dichiararlo è Rita Bernardini, consigliera comunale del gruppo misto di minoranza.

“Le bombe colpirono diversi edifici tra il centro storico e alcune aree semicentrali al di fuori della cerchia muraria, in particolare nel sobborgo di Porta Vecchia: le vittime civili accertate furono 134, tra cui numerosi bambini tra i cinque e i tredici anni che stavano giocando nelle giostre allestite fuori Porta Vecchia; oltre 200 i feriti – continua la consigliera –. Il vescovo Paolo Galeazzi, già dai primi anni dopo la fine del conflitto mondiale, espresse l’intenzione di realizzare in città un grandioso monumento in ricordo delle vittime civili dei bombardamenti: tale volontà si concretizzò tra il 1954 e il 1958 con l’edificazione della monumentale basilica del Sacro Cuore di Gesù, consacrata nel quindicesimo anniversario della strage di Pasquetta; all’interno della chiesa venne realizzata una cripta in memoria dei caduti, con una lapide recante i nomi di tutte le vittime del bombardamento”.

“Nel giorno del cinquantesimo anniversario, il 26 aprile 1993, l’amministrazione comunale pose una targa in ricordo dell’evento all’esterno della cortina muraria tra Porta Vecchia e il bastione Maiano, in piazza Esperanto. Il 26 aprile 2003, in occasione del sessantenario, fu inaugurato in via Ximenes un monumento scultoreo dedicato alle vittime. Quest’anno, nel giorno del 26 aprile ricorrono 80 anni da quell’episodio. Ho presentato un’interrogazione nel Consiglio comunale di giovedì 13 aprile per sapere – termina Rita Bernardini -:

quali iniziative sono state messe in programma per commemorare ottanta anni del bombardamento della città di Grosseto;

quali eventuali ulteriori azioni verranno intraprese affinché venga rafforzato e valorizzato il momento storico vissuto (ad esempio incontri con le scuole, ecc…)

Ed aggiungo, sarebbe bello poter ascoltare qualche testimonianza storica di qualche ‘nonno’ che all’epoca era un bambino”.