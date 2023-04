Sanità, la Lega: “Distretto di Barbanella aperto solo due giorni a settimana, cittadini penalizzati”

Grosseto. “La Lega sarà sempre più presente sul territorio per controllare che i servizi essenziali per i cittadini non vengano a mancare, a partire dal diritto alla salute. Per questo vigileremo e ci attiveremo nelle sedi competenti”.

Con la nuova segreteria provinciale di Claudio Pacella, il partito ha creato un dipartimento sanità che, per la parte medica, oltre allo stesso Pacella, medico di medicina generale, vede coinvolti il dottor Alessandro Bragaglia, segretario intercomunale della Lega, e il dottor Armando Natale.

“A Grosseto registriamo un depotenziamento, che noi riteniamo grave – commenta Armando Natale -, del distretto sanitario di Barbanella, la cui apertura è stata ridotta da cinque giorni settimanali a due. Crediamo che questo sia un sintomo importante di una Asl che razionalizza in danno ai cittadini che vengono a perdere servizi essenziali come quelli di quartiere che, oltretutto, alleggeriscono il lavoro delle altre strutture sanitarie che si trovano in città”.

Da tempo la Lega segue con preoccupazione quanto sta accadendo in questo settore. “Leggiamo che il Pd regionale vorrebbe manifestare contro i tagli in sanità – sostiene Natale -. Lo fa tentando di ripulirsi la coscienza, magari puntando il dito contro il Governo, ma nel cercare la pagliuzza nell’occhio altrui non vede la trave che è nel proprio, visto che il risultato attuale della sanità toscana, a partire dal buco di bilancio, non è altro che il frutto di una cattiva gestione delle politiche regionali, in una Toscana amministrata da oltre cinquanta anni dal centrosinistra. Potremmo fare l’elenco di quelle che sono le criticità che oggi i cittadini possono percepire quotidianamente. La limitazione delle attività di un distretto vuol dire colpire direttamente quegli avamposti preziosi che sono al servizio degli utenti”.

Sul tema interviene anche il consigliere regionale della Lega e vicepresidente della commissione sanità Andrea Ulmi. “Nei prossimi giorni – afferma il consigliere –, in una conferenza stampa che si svolgerà a livello regionale, presenteremo le nostre proposte sulla sanità. Siamo consapevoli che la situazione attuale ci mette di fronte a molti cambiamenti con cui dobbiamo convivere, ma i servizi locali, i distretti sanitari, i punti di primo soccorso, i piccoli ospedali restano preziosi e fondamentali e devono essere tutelati e non invece i primi a subire dei veri e propri tagli lineari”.